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Merger – магазин декора и дизайнерской мебели

Мы занимаемся продажей предметов интерьера и элементов декора. В нашем каталоге вы найдете огромный ассортимент декоративных ваз, зеркал, дизайнерской мебели, а также часы напольные, настенные и настольные.

Наш магазин предназначен для людей, которые ищут недостающую часть предмета интерьера или подбирают комплект, чтобы заказать быстро и в одном месте.Наш каталог мебели пополняют только проверенные производители, партнёры и поставщики. Делаем это для того, чтобы исключить брак и сделать цену ниже для вас.

Если вам захочется сделать роскошный подарок или украсить свой дом, но теряетесь в нашем каталоге – обязательно позвоните нам.

Специальное предложение
- 50%
Настенные часы Opulent 10-05

Настенные часы Opulent 10-05

18000 36000

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- 50%
Зеркало Opulent Z06-01

Зеркало Opulent Z06-01

9000 18000

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- 70%
Диван для домашнего питомца Uttermost 23094

Диван для домашнего питомца Uttermost 23094

16432 54774

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- 50%
Настенные часы Opulent 16-05

Настенные часы Opulent 16-05

15000 30000

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- 35%
Настенные часы Hermle 70503-000701

Настенные часы Hermle 70503-000701

15990 24600

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- 35%
Настольные часы астролябия Hermle 22836-072987

Настольные часы астролябия Hermle 22836-072987

146445 225300

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- 50%
Декоративное зеркало Opulent Z16-01

Декоративное зеркало Opulent Z16-01

13000 26000

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- 50%
Настенные часы Opulent 15-01

Настенные часы Opulent 15-01

13400 26800

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- 50%
Настенные часы Opulent 10-02

Настенные часы Opulent 10-02

9000 18000

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- 50%
Настенные часы Opulent 24-02

Настенные часы Opulent 24-02

11500 23000

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- 50%
Настенные часы Opulent 40-01

Настенные часы Opulent 40-01

14000 28000

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- 50%
Декоративное зеркало Opulent Z14-01

Декоративное зеркало Opulent Z14-01

9000 18000

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- 50%
Круглое зеркало Opulent Z11-01

Круглое зеркало Opulent Z11-01

9000 18000

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- 50%
Круглое зеркало Opulent Z28-02

Круглое зеркало Opulent Z28-02

15000 30000

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- 50%
Декоративное зеркало Opulent Z29-01

Декоративное зеркало Opulent Z29-01

11000 22000

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Мини-бар Контрабас-2

Мини-бар Контрабас-2

65990

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- 70%
Декоративные керамические сосуды Uttermost 19620

Декоративные керамические сосуды Uttermost 19620

7679 25598

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- 70%
Дизайнерская статуэтка Uttermost 19217

Дизайнерская статуэтка Uttermost 19217

8175 27249

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- 70%
Декоративная ваза Uttermost 19490

Декоративная ваза Uttermost 19490

9413 31378

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- 70%
Декоративные емкости Uttermost 19746

Декоративные емкости Uttermost 19746

5532 18441

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