Merger – магазин декора и дизайнерской мебели

Мы занимаемся продажей предметов интерьера и элементов декора. В нашем каталоге вы найдете огромный ассортимент декоративных ваз, зеркал, дизайнерской мебели, а также часы напольные, настенные и настольные.

Наш магазин предназначен для людей, которые ищут недостающую часть предмета интерьера или подбирают комплект, чтобы заказать быстро и в одном месте.Наш каталог мебели пополняют только проверенные производители, партнёры и поставщики. Делаем это для того, чтобы исключить брак и сделать цену ниже для вас.

Если вам захочется сделать роскошный подарок или украсить свой дом, но теряетесь в нашем каталоге – обязательно позвоните нам.